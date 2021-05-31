Лос-Анджелес, США, , 21:32 — REGNUM Сегодня, 31 мая, журналист Шэмс Чарания в своем твиттере сообщил, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис может пропустить пятый матч серии первого раунда плей-офф против «Финикс Санс». Встреча состоится на домашнем стадионе «Финикса» 1 июня.

По данным источника, у 28-летнего форварда «Лейкерс» растяжение паховых мышц, что может не позволить ему принять участие в следующей игре серии. Он может выбыть на несколько дней.

В текущем розыгрыше плей-офф Дэвис в среднем набирает 21,8 очка, 8 подборов и 3 передачи за 34,8 минуты в среднем на паркете за игру.