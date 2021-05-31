Ижевск, , 21:29 — REGNUM С 26 апреля по 30 мая впервые прошло Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В Удмуртии, по предварительным данным, в голосовании приняли участие около 65 тыс. жителей, сообщил глава региона Александр Бречалов.

По словам замсекретаря регионального отделения «Единая Россия» по проектной работе и куратора голосования Олега Гарина, в Ижевске лидером стал проект — эспланада Центральной площади, второе место занял парк Тишино, третье — «Березовая роща». В Глазове победил проект благоустройства бульвара на Карла Маркса, в Воткинске — первый проект сквера в районе железнодорожного вокзала. Жители Сарапула выбрали наполнение парка имени А.С.Пушкина.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять недель, с 26 апреля по 30 мая, за проекты благоустройства в своих городах проголосовали около 9,7 млн жителей России, уточнял зампред правительства Марат Хуснуллин. Помогали в организации процесса голосования и информировании граждан около 1,4 тыс. волонтеров.