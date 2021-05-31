Вашингтон, , 21:22 — REGNUM Ряд официальных лиц в высшем руководстве США высказывают опасение, что страну ожидает бурный рост числа насильственных преступлений и ей грозит «кровавое лето», сообщает 30 мая The Washington Post.

Издание напоминает, что по данным некоммерческой группы Gun Violence Archive, только с 28 по 30 мая в девяти штатах США произошло не менее 12 массовых перестрелок, в которых были убиты 11 человек и еще не менее 70 были ранены.

Кроме того, приводится пример столицы штата Нью-Йорк города Олбани, где только в мае произошло шесть убийств.

На основании таких статистических данных, многие официальные лица США считают, что в ближайшие месяцы количество убийств и перестрелок будет только расти.

Одной из причин такого прогноза они называют приближение жаркого летнего сезона.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле текущего года президент США Джозеф Байден заявил об «эпидемии насилия» с применением огнестрельного оружия, и предложил принять хотя бы частичные ограничительные меры против распространения оружия.

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