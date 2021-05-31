Париж, , 21:19 — REGNUM О своей договорённости с президентом России Владимиром Путиным по поводу проведения встречи министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки» сообщил 31 мая журналистам французский президент Эммануэль Макрон.

После заседания германо-французского совета министров, состоявшегося сегодня, 31 мая, Макрон сообщил:

«Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, с которым у нас был разговор несколько недель назад, и с президентом Украины Владимиром Зеленским, с которым мы также общались, провести дискуссию на уровне министров».

По словам французского лидера, такая встреча могла бы положительно повлиять на будущую встречу глав стран «нормандской четвёрки». Он заявил, что «нормандский формат» — это тот формат, работа в котором приносит результат по решению украинской проблемы.

Читайте ранее в этом сюжете: Киев назвал «сильных союзников» для привлечения к переговорам по Донбассу