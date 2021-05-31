Париж, 31 мая 2021, 21:19 — REGNUM О своей договорённости с президентом России Владимиром Путиным по поводу проведения встречи министров иностранных дел стран «нормандской четвёрки» сообщил 31 мая журналистам французский президент Эммануэль Макрон.
После заседания германо-французского совета министров, состоявшегося сегодня, 31 мая, Макрон сообщил:
По словам французского лидера, такая встреча могла бы положительно повлиять на будущую встречу глав стран «нормандской четвёрки». Он заявил, что «нормандский формат» — это тот формат, работа в котором приносит результат по решению украинской проблемы.
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