Торонто, Канада, , 21:18 — REGNUM Сегодня, 31 мая, портал TSN сообщил, что защитник «Торонто Мейпл Лифс» Джейк Маззин не сможет принять участие в заключительном матче серии плей-офф Кубка Стэнли против «Монреаль Канадиенс».

По данным источника, канадец получил повреждение нижней части тела из-за чего пропустит не менее трех недель. Он не сыграет в седьмом матче серии против «Монреаля».

В розыгрыше регулярного чемпионата Маззин провел 53 матча и набрал 27 (4+23) очков при показателе полезности «+21». В шести матчах плей-офф на его счету 3 (2+1) очка.