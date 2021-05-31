Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Американская студия Bungie работает над новой «многопользовательской игрой в жанре экшен». Об этом 31 мая сообщает издание PC Gamer.

Согласно новым вакансиям, размещённым на сайте студии, Bungie ищет «конструктора инкубационной песочницы» и специалиста, который сможет разработать боевую систему для многопользовательского боевика. Подробности о новом проекте пока неизвестны.

Напомним, что студия Bungie наиболее известна по разработке игр из серии Halo и многопользовательских ролевых экшенов Destiny. Релиз их последнего проекта (Destiny 2) состоялся в 2017 году.

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