Пекин, , 21:15 — REGNUM Xiaomi показала новое зарядное устройство, способное заряжать смартфон Mi 11 всего за восемь минут. Демонстрационный ролик компания опубликовала 31 мая на своём YouTube-канале.

Значение показателя мощности проводного Xiaomi HyperCharge составляет 200 Вт, его беспроводного варианта — 120 Вт. Производитель отметил, что технология является экспериментальной и пока это зарядное устройство нельзя найти в продаже.

Напомним, Xiaomi представила флагманский Mi 11 в январе 2021 года. Проводное зарядное устройство смартфона позволяет заряжать его за 45 минут, беспроводное — за 53 минуты.

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