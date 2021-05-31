Саранск, , 21:14 — REGNUM В Мордовии за минувшие выходные дни — 29 и 30 мая — на водоемах погибли четверо мужчин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Погибли жители республики в возрасте от 36 до 63 лет. По всем фактам в настоящее время проводится доследственная проверка.

В управлении напомнили, что необходимо соблюдать правила безопасности на водных объектах: купаться только в оборудованных местах, не нырять в незнакомых местах, не использовать при плавании надувные матрасы и камеры, не купаться в нетрезвом виде, а также категорически запрещается купаться детям без присмотра взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального управления МЧС, в воскресенье, 30 мая, из пруда около поселка Лесозавод в Ардатовском районе было извлечено тело мужчины 1957 года рождения. Обстоятельства гибли жителя республики устанавливаются.