Ярославль, 31 мая 2021, 21:14 — REGNUM 30 мая в Санкт-Петербурге скончался один из самых ярких ярославцев — предприниматель, коллекционер, просветитель, путешественник, блогер и автор книг Ян Левин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее он был госпитализирован с тяжёлой формой COVID-19. Ему было 39 лет. Горожане прощаются с Яном Александровичем в социальных сетях — своим другом его называют даже те, кто не был знаком с ним лично.
Левин известен своими культурными проектами, любовью к истории России и Ярославля, которую он умел передать окружающим. Известность Ян приобрёл в 2000-х годах, в первую очередь, благодаря проекту «Ярославские детали», который он вёл на интернет-форуме «Ярпортал». Левин находил исторические детали городской среды, о которых умел интересно рассказать — от нивелирных марок до гербов на фасадах зданий. К поиску и обсуждению таких деталей подключились и многие посетители форума. На проект обратил внимание ярославский издатель Александр Рутман. Итогом их совместной работы стала книга «100 деталей Ярославля», получившая известность не только в Ярославле, но и за его пределами.
Помимо книги «100 деталей Ярославля» Ян Левин стал соавтором книжной серии «Библиотека ярославской семьи», для которой написал очерки о городских деталях в четырёхтомник «Города Ярославской области».
Увлечение деталями открыло дорогу к ещё одному хобби — коллекционированию. Ян Левин увлёкся сбором и реставрацией «знаков страхования от огня» — досок дореволюционных страховых обществ, которые вешали на застрахованные дома. Об этом увлечении он также рассказывал на интернет-форуме.
Левин собрал одну из самых больших в России коллекций страховых табличек и издал книгу «Охота за страховыми досками». Многие такие доски он спас от уничтожения, которое было неизбежным из-за ремонта или сноса зданий.
Левин не просто собирал страховые доски, но и восстанавливал их и возвращал в городскую среду — на стены старинных домов, заложив своего рода традицию. Он стал и автором шуточных мемориальных досок, самой известной из которых стала табличка с надписью «На этом месте ничего не произошло». Также благодаря Яну Левину в городе появились «памятник потерянному бумажнику» и «памятник потерянному айфону».
Для своих читателей Ян Левин проводил экскурсии по городу, знакомил желающих со своей коллекцией.
Особенно запомнились ярославцам его экскурсии по Красному Перекопу, который долгое время считался одним из самых криминальных районов города. Левин же полагал, что это настоящий заповедник исторических деталей.
Всё собранное Ян Левин старался максимально представить публике. Так страховыми досками (и многими другими артефактами) оказались украшены стены ресторанов, открытых им и его партнёрами в Ярославле и других городах.
Левин смог открыть пивной ресторан в столице Чехии — Праге. Ярославцам в нём предлагалась бесплатная кружка пива.
Яна Левина называли и «самым известным ярославским отходником XXI века». Последние несколько лет он жил в Петербурге, а течении всей жизни много путешествовал по миру, посетив более 50 стран.
Итогом этих поездок стали рассказы, опубликованные в интернете и отредактированные для книги «К Последнему морю!».
Ярославцы отмечают уникальный литературный слог Яна Левина. Многие его выражения, такие как «богоспасаемый губернский город», пошли в народ. По его собственным словам, он любил «размахивать факелом Просвещения» и был одним из ярославских факелоносцев Олимпийского огня в 2014 году.
Среди проектов Яна Левина ярославский музей «Мой любимый мишка», популярный у туристов с детьми. Он поддерживал и начинания других людей, особенно связанные с историей родного края. Пропагандировал возрождение местных промыслов, таких как ярославская майолика, ярославский изразец. Левин выступил одним из спонсоров книги «Книги о знаках страхования от огня» — первого подобного издания в России.
В социальных сетях размещены десятки публикаций памяти Яна Левина. Ярославцы предлагают увековечить его память в названии улицы или сквера, создать культурный фонд его имени. Многие восприняли его смерить как личную утрату.
Несколько своих идей Левин так и не успел воплотить. В планах у него был фотоальбом ярославских маскаронов. В последние месяцы жизни он хотел издать дневник черноморца-артиллериста времён Великой Отечественной войны, попавший к нему в 2020 году.
Ярославская редакция ИА REGNUM скорбит вместе с Ярославлем.