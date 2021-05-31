Ярославль, 31 мая, 2021, 21:14 — ИА Регнум. 30 мая в Санкт-Петербурге скончался один из самых ярких ярославцев — предприниматель, коллекционер, просветитель, путешественник, блогер и автор книг Ян Левин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ян Левин

Ранее он был госпитализирован с тяжёлой формой COVID-19. Ему было 39 лет. Горожане прощаются с Яном Александровичем в социальных сетях — своим другом его называют даже те, кто не был знаком с ним лично.

Левин известен своими культурными проектами, любовью к истории России и Ярославля, которую он умел передать окружающим. Известность Ян приобрёл в 2000-х годах, в первую очередь, благодаря проекту «Ярославские детали», который он вёл на интернет-форуме «Ярпортал». Левин находил исторические детали городской среды, о которых умел интересно рассказать — от нивелирных марок до гербов на фасадах зданий. К поиску и обсуждению таких деталей подключились и многие посетители форума. На проект обратил внимание ярославский издатель Александр Рутман. Итогом их совместной работы стала книга «100 деталей Ярославля», получившая известность не только в Ярославле, но и за его пределами.

Ян Левин с книгой «Сто деталей Ярославля»

«Он заставил внимательнее присмотреться к окружающим нас мелочам, деталям. Вслед за книгой Яна появились похожие работы в других городах и областях. Он по большому счёту впервые у нас актуализировал идею, что нужно сохранять небольшие исторические декоративные элементы, усиливающие городскую среду. Как-то раньше большие внимание обращали на крупные формы: архитектурные композиции, градостроительную планировку. И, конечно, он по-иному позволил посмотреть на нашу ярославскую идентичность», — сказал корреспонденту ИА REGNUM научный редактор книги «100 деталей Ярославля», заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ им. Демидова Андрей Данилов.

Помимо книги «100 деталей Ярославля» Ян Левин стал соавтором книжной серии «Библиотека ярославской семьи», для которой написал очерки о городских деталях в четырёхтомник «Города Ярославской области».

Увлечение деталями открыло дорогу к ещё одному хобби — коллекционированию. Ян Левин увлёкся сбором и реставрацией «знаков страхования от огня» — досок дореволюционных страховых обществ, которые вешали на застрахованные дома. Об этом увлечении он также рассказывал на интернет-форуме.

Левин собрал одну из самых больших в России коллекций страховых табличек и издал книгу «Охота за страховыми досками». Многие такие доски он спас от уничтожения, которое было неизбежным из-за ремонта или сноса зданий.

Левин не просто собирал страховые доски, но и восстанавливал их и возвращал в городскую среду — на стены старинных домов, заложив своего рода традицию. Он стал и автором шуточных мемориальных досок, самой известной из которых стала табличка с надписью «На этом месте ничего не произошло». Также благодаря Яну Левину в городе появились «памятник потерянному бумажнику» и «памятник потерянному айфону».

«Он сам формировал пространство города, создавая немыслимые до него городские достопримечательности, да и сам к своим неполным сорока стал городской легендой. Он уникален и неповторим. Вряд ли кто-то сможет сделать в Ярославле что-то подобное тому, что сделал Ян. Без него вообще будет хуже, чем с ним. Не растерять бы то, что им создано. Не утратить бы то умение видеть родной город, которое он нам подарил», — написал на своей странице директор издательства «Академия 76», заслуженный учитель России Михаил Нянковский.

На презентации книги «К Последнему Морю!»

Для своих читателей Ян Левин проводил экскурсии по городу, знакомил желающих со своей коллекцией.

Экскурсия Яна Левина

Особенно запомнились ярославцам его экскурсии по Красному Перекопу, который долгое время считался одним из самых криминальных районов города. Левин же полагал, что это настоящий заповедник исторических деталей.

«Спасибо, что влюблял нас в Ярославль, показывал, как можно любить свой город, учил быть настоящими горожанами. Во время экскурсии в Музее-фабрике каждый раз я подхожу к подаренной тобой табличке и говорю: а это дар ярославского предпринимателя, исследователя и коллекционера городских деталей… Держу паузу. А люди хором добавляют: «Яна Левина». Мы всегда толпами ходили маршрутами твоих экскурсий. Ты научил нас видеть и ценить город, мы навсегда запоминали сюжеты твоих историй, оказалось, история города — что-то очень захватывающее и интересное. Спасибо за все встречи», — написала в социальных сетях куратор проектов культурного центра «TEXTIL» Юлия Кривцова.

Ян Левин дарит историческую табличку проекту «Фабрика»

Всё собранное Ян Левин старался максимально представить публике. Так страховыми досками (и многими другими артефактами) оказались украшены стены ресторанов, открытых им и его партнёрами в Ярославле и других городах.

Ян Левин показывает коллекцию страховых досок в ресторане «Хмель и гриль»

Левин смог открыть пивной ресторан в столице Чехии — Праге. Ярославцам в нём предлагалась бесплатная кружка пива.

«В нём сошёлся тип «расторопного ярославца» во всём его обаянии: предпринимателя, но без услужливой угодливости, хитрован, но не жулик. Не было в нём пафоса ложного, самолюбования, пижонства. В то же время — особенная самостоятельность, самодостаточность. Бизнес был для него, на мой взгляд, делом лёгким. Деньги не самоцель. Это инструмент для того, чтобы ставить какие-то новые задачи, достигать их. Я восхищался всегда им, его книжными проектами. Ещё в Средневековье очень распространённым занятием ярославцев была книжная торговля. Тип ярославца — книготорговца был отрефлексирован литературой XIX века», — сказал заведующий научной библиотекой музея «Ростовский кремль» Дмитрий Полознев.

Яна Левина называли и «самым известным ярославским отходником XXI века». Последние несколько лет он жил в Петербурге, а течении всей жизни много путешествовал по миру, посетив более 50 стран.

Ян Левин на Кубе

Ян Левин сажает рис в Северной Корее

Итогом этих поездок стали рассказы, опубликованные в интернете и отредактированные для книги «К Последнему морю!».

Книга «К Последнему Морю!»

Ярославцы отмечают уникальный литературный слог Яна Левина. Многие его выражения, такие как «богоспасаемый губернский город», пошли в народ. По его собственным словам, он любил «размахивать факелом Просвещения» и был одним из ярославских факелоносцев Олимпийского огня в 2014 году.

Ян Левин несет факел Олимпиады

Среди проектов Яна Левина ярославский музей «Мой любимый мишка», популярный у туристов с детьми. Он поддерживал и начинания других людей, особенно связанные с историей родного края. Пропагандировал возрождение местных промыслов, таких как ярославская майолика, ярославский изразец. Левин выступил одним из спонсоров книги «Книги о знаках страхования от огня» — первого подобного издания в России.

Ян Левин на презентации «Книги о знаках страхования от огня»

«Благодаря Яну были изданы уникальные воспоминания вологодского крестьянина Ивана Юрова. Рукопись долгое время лежала у меня, однажды в переписке я послал Яну фрагмент воспоминаний. Он предложил встретиться и в разговоре спросил, сколько нужно денег, чтобы мемуары увидели свет. Я назвал примерную сумму. Ян достал пачку денег из кармана и просто передал ее мне», — рассказал редактор книг «К Последнему морю!» и «Охота за страховыми досками» журналист Антон Голицын.

В социальных сетях размещены десятки публикаций памяти Яна Левина. Ярославцы предлагают увековечить его память в названии улицы или сквера, создать культурный фонд его имени. Многие восприняли его смерть как личную утрату.

Ян Левин подписывает книги для читателей

«Увы, с его нелепым уходом в нашем городе стало чуточку меньше доброты, неизменного позитива и неравнодушия. Банально звучит, но Ян останется и в своих делах, и конечно в сердцах всех, кто его знал», — написал ректор Ярославского государственного педагогического университета Михаил Груздев.

Несколько своих идей Левин так и не успел воплотить. В планах у него был фотоальбом ярославских маскаронов. В последние месяцы жизни он хотел издать дневник черноморца-артиллериста времён Великой Отечественной войны, попавший к нему в 2020 году.

Рукопись, которую планировал издать Ян Левин

Ярославская редакция ИА REGNUM скорбит вместе с Ярославлем.