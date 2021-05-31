Киров, , 21:05 — REGNUM В Кирове врачам удалось спасти восьмилетнюю девочку, которая при заболевании COVID-19 получила 100%-ное поражение лёгких. Об этом сообщает региональный минздрав.

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По данным ведомства, школьница заболела, вначале наблюдалось небольшое повышение температуры и слабость. Через пару дней температура полностью нормализовалась. Однако после появления симптомов у отца вся семьи сдала тесты на коронавирус. Тест девочки оказался положительным, а еще через пару дней резко поднялась температура до 39 °C, которая не снижалась даже после приема препаратов.

Скорая помощь госпитализировала ребенка в инфекционный госпиталь, где при обследовании было установлено 100%-ное поражение легких. Около месяца девочка провела в реанимации на аппарате ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

По словам матери девочки, состояние ребенка контролировали врачи двух больниц — инфекционного госпиталя и детской областной больницы. Лечение согласовывалось с коллегами из федерального центра.

В настоящее время состояние девочки стабилизировалось, КТ (компьютерная томография) показала положительную динамику. Ребенок переведен под амбулаторное наблюдение врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Видновской районной клинической больнице Московской области врачи спасли 49-летнюю пациентку. лёгкие пациентки, поступившей к медикам в тяжёлом состоянии, были полностью поражены, женщина две недели была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции лёгких. после отключения от оборудования женщина заново училась есть и ходить. За три недели её лёгкие значительно восстановились, сейчас она проходит амбулаторное лечение.

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