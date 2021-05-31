31 мая 2021 | Время чтения 10 мин

Как живет народ России зависит не только от федеральной власти и губернаторов. При всех ограниченных финансовых возможностях в ежедневном контакте с людьми находятся районные и поселковые власти. Насколько точно они транслируют проблемы глубинки на верхние этажи управления и активно используют ресурсы «верха» в интересах своей территории? На вопросы ИА REGNUM ответил глава Устьянского района Архангельской области Алексей Хоробров.

Владимир Станулевич, , 22:31 — REGNUM Как живет народ России зависит не только от федеральной власти и губернаторов. При всех ограниченных финансовых возможностях в ежедневном контакте с людьми находятся районные и поселковые власти. Насколько точно они транслируют проблемы глубинки на верхние этажи управления и активно используют ресурсы «верха» в интересах своей территории? На вопросы ИА REGNUM ответил глава Устьянского района Архангельской области Алексей Хоробров.

Алексей Хоробров, глава Устьянского района Архангельской области © Пресс-служба Устьянского района

Владимир Станулевич: В Устьянском районе Архангельской области действует УЛК — одна из крупнейших лесоперерабатывающих компаний России. Как работается районной власти рядом с таким гигантом?

Алексей Хоробров: Группа компаний УЛК — локомотив движения Устьянского района и основа его экономики. Без такого масштаба производства Устьянский район был бы другим. Администрация и депутаты могут только приветствовать формирование новых производящих и перерабатывающих мощностей на территории района, масштабное развитие социальных проектов. УЛК помогает и в вопросах благоустройства территории. С 2015 года действуют партнерские отношения между Правительством области и УЛК о софинансировании ремонта дорог района 50/50, а также в сфере здравоохранения. С прошлого года такое же соглашение заключено в сфере спорта, это даст новый импульс развитию Устьянской спортивной школе олимпийского резерва в деревне Малиновка. В рамках концессионного соглашения УЛК решает вопросы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в поселках Октябрьском и Березнике. В рамках ГЧП строятся дома культуры в лесопунктах района. Реализуется план развития муниципального образования «Березницкое». Во многом основа этого — заботливое отношение руководителя УЛК Владимира Буторина к родной земле и жителям района.

Развивается не только леспром, но и сельское хозяйство силами Устьянской молочной компании и ООО «Ростово». Реализуется инвестиционный проект — крупнейший такого рода на Северо-Западе России — по строительству животноводческого комплекса в деревне Черновской. Растет площадь обрабатываемых сельхозземель — для растущего поголовья крупного рогатого скота нужна кормовая база. Увеличиваются объемы и качество готовой молочной продукции. Это создает новые современные рабочие места и увеличивает отчисления в бюджеты всех уровней.

Владимир Станулевич: Какие в районе доходы по сравнению с соседями, сколько жители платят за тепло и электричество, какова цена машины дров и легко ли ее получить?

Алексей Хоробров: По данным Росстата, уровень доходов в Устьянском районе за 11 месяцев 2020 года составил 51 179,5 рубля, что выше, чем у районов-соседей. Среди сельских районов Архангельской области Устьянский по данному показателю занимает восьмую позицию.

Плата за тепло и свет в жилфонде поселка Октябрьский примерно на одном уровне с городскими населенными пунктами и рабочими поселками. Машина дров стоит от 750 до 1400 рублей за «куб», их цена зависит от расстояния доставки до конкретного населенного пункта. В продаже есть и колотые дрова.

Церковь Георгия Победоносца в поселке Березник Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: Жить на селе стало лучше или хуже?

Алексей Хоробров: На селе никогда не жилось легко. В силу развития дистанционных сервисов, связи и интернета в чем-то стало проще. Но развиваются банковские услуги — а банкоматов в глубинке больше не становится. Растут крупные медицинские специализированные клиники в городах — а фельдшера в деревнях уходят на пенсию, все меньше медицинских работников хочет помогать людям в сельской местности. Разрастаются крупные розничные торговые сети — и ставят на порог выживаемости районную торговлю, которая обслуживает небольшие отдаленные населенные пункты. Так что необходимы специальные программы по развитию деревень и сел

Владимир Станулевич: УЛК построила в устьянском Березнике Ледовый дворец с искусственным льдом. Открыл ли он устьянской молодежи перспективы в спорте?

Алексей Хоробров: Новый Ледовый дворец в Устьянах обладает одной из самых современных спортивных площадок в Поморье. И лед загружен каждый день — с утра до позднего вечера. Сегодня приоритет работы Ледового дворца — развитие в первую очередь детско-юношеского хоккея, задача — сделать хоккей доступным видом спорта для сельской глубинки. На становление хорошего спортсмена должны уйти годы. Сегодня на лед под наставничеством опытных тренеров вышли даже детсадовцы — кто знает, может многие из них станут прославленными хоккеистами.

Ледовый дворец в Устьянском районе Архангельской области Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Ледовая арена Ледового дворца построенного УЛК в поселке Березник Устьянского района Архангельской области Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: В устьянской Малиновке работает спортивно-туристический комплекс, куда перешел тренироваться чемпион по лыжам Александр Большунов. Местные жители имеют возможность ею пользоваться?

Алексей Хоробров: Действительно, Александр Большунов теперь тренируется в том числе и на Устьянской земле — на лыжных и лыжероллерных трассах Устьянской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. И сам спортсмен, и тренерский штаб отмечают привлекательность условий для занятий спортом. В свою очередь местные жители близлежащих населенных пунктов могут свободно пользоваться спортивной инфраструктурой Устьянской ДЮСШОР в тот период, когда она не используется для занятий спортсменов и воспитанников.

Владимир Станулевич: Устьянский мед — концентрат полезных микроэлементов, но он дороже китайского. Как районная власть поддерживает пчеловодов?

Алексей Хоробров: Сегодня в Устьянах пчеловодством занимаются 120 — 130 человек, среди них — как постоянные, так и «пчеловоды выходного дня», которые занимаются медовым делом в свободное от работы время.

Районная власть поддерживает пчеловодов помощью в подготовке документов для получения субсидий и грантов. Большая часть поддержки для пчеловодов оказывается из областного бюджета, в том числе на ликвидацию эпизоотии медоносных пчел, охрану генотипа медоносных пчел, возмещение части затрат на оплату процентов по инвестиционным кредитам на покупку пчелосемей и оборудования. Немаловажную роль в этой работе играет и районное общество пчеловодов.

Устьянский мед дороже китайского, но собрал множество полезных микроэлементов Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: Как идет подготовка к обязательной маркировке молока в Устьянской молочной компании и в небольших фермерских хозяйствах? Реформа правильна или в ней надо что-то поправить?

Алексей Хоробров: Устьянская молочная компания активно готовится к маркировке молока, уже заказано специальное оборудование, его доставка планируется в июне. КФХ не реализуют готовую молочную продукцию, поэтому такая проблема перед ними не стоит.

Цели реформы понятны — уход от контрафактной молочной продукции. При этом у производителей молока возрастают издержки на приобретение и обслуживание оборудования по маркировке, что может вызвать рост стоимости готовой продукции.

Усложняет решение задачи и отсутствие хорошего интернета во многих населенных пунктах района, а также недостаточная квалификация сотрудников предприятий по установке, обслуживанию и настройке оборудования.

Владимир Станулевич: В селе Бестужево делают концентрированный сок северных ягод. Но введена обязательная маркировка и штрих-кодирование пищевой продукции, требующие дорогого оборудования, а на днях Минприроды РФ потребовал от предприятий арендовать лес для сбора ягод. Как район борется за интересы малого бизнеса и селян?

Алексей Хоробров: Обязательная маркировка натуральных соков не была введена в России и в ближайшее время не планируется. Для производства натуральных соков существует система штрих-кодирования, которая успешно применяется предпринимателем с открытия производства.

Что касается второй части вопроса, то на производство бестужевских соков это не повлияет. Действительно, Минприроды России в декабре 2020 года утвердило правила заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений, которые вступили в силу с 1 января 2021 года. Они касаются деятельности, связанной с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса. Деятельность же бестужевского предпринимателя связана с производством сока из ягод, которые принимаются у жителей.

Концентрированный натуральный сок северных ягод делают в устьянском селе Бестужево Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: На территории района несколько средневековых городищ. К сожалению, только одно стоит на государственном учете. Их планируется ввести в туристический оборот?

Алексей Хоробров: На территории Устьянского района есть единственное городище, состоящее на учете как памятник истории и культуры — Усть-Пукомское, оно датируется XV—XVII веками и расположено на территории современного муниципального образования «Ростовско-Минское». Материалы раскопа представлены в постоянной экспозиции Устьянского краеведческого музея в разделе «Археология». Посетители музея и туристы знакомятся с материалами и историей при посещении музея. Для учащихся школ разработан музейный урок «Археологическое наследие Устьянского края», где в том числе раскрывается история Усть-Пукомского городища.

Кремневый материал эпохи мезолита из экспозиции Устьянского краеведческого музея Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: В районе составлен уникальный словарь народного языка — визитная карточка Архангельской области. Как районная власть продвигает этот бренд территории?

Алексей Хоробров: Работа по составлению Устьянского народного словаря началась еще в 2008 году. Впервые он был издан в 2012 году, затем доработан и переиздан в 2013 году, сегодня он содержит более четырех тысяч слов. Для продвижения и дальнейшей работы над словарем создана группа «ВКонтакте», участниками которой стали 1200 человек. Словарь широко используется в работе школ и учреждений культуры. На основе и с использованием материалов словаря успешно реализованы проекты «Устьянские вкусноговорки» и «Сытный сумеречник», нацеленные на сохранение и популяризацию устьянской кухни, а также проект «Устьянский судебник», посвященный популяризации истории Устьян.

В настоящее время работа по сбору материалов словаря продолжается Устьянским краеведческим музеем в содружестве с краеведами Владимиром Мамоновым и Еленой Буториной.

Висячие мостики — примета Устьянского района Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: Знаменитый снайпер Великой Отечественной войны Роза Шанина родилась в Устьянах, но в школе, где училась, очень скромный музей, неясная история с ее могилой в Калининградской области. Как Вы считаете, район хранит память о Розе на достойном ее подвига уровне?

Алексей Хоробров: Ответ на вопрос о месте захоронения должны искать специалисты, задача власти — не дать забыть о подвигах нашей прославленной землячки. Сохранением памяти о знаменитой землячке занимается Едемская школа, где есть музей Розы Шаниной. В этом году 9 мая в годовщину Великой Победы в поселке Богдановский открыта Аллея героев Великой Отечественной войны, трех кавалеров Ордена Славы. На Аллее установлены бюсты снайпера Розы Шаниной, разведчиков Александра Шанина и Петра Козлова.

Устьянский краеведческий музей постоянно занимается продвижением героического наследия Шаниной. В 2014 году опубликован дневник снайпера «Она завещала нам песни и росы», эта книга стала дипломантом областного конкурса «Книга года — 2014», на полученный грант книга была дополнена и переиздана в 2016 году «Отважная девушка с Устьи» — об этой книге вышел сюжет на 2 канале. Копии документов и история жизни Розы Шаниной представлены в постоянной экспозиции нашего музея.

Школа, где училась Роза Шанина — героический снайпер Великой Отечественной войны Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Ежегодно в рамках мероприятий, посвященных победе в Великой Отечественной войне, учащиеся школ посещают музей и знакомятся с историей жизни и подвигами знаменитой землячки. Также в рамках ежегодного краеведческого конкурса исследовательских работ «История семьи, рода и малой Родины» школьники представляют работы, основанные на изучении истории жизни Шаниной.

А в 2019 году группа учащихся 8 класса Едемской основной школы разработали мобильный театральный проект «Долгая дорога домой», посвященный подвигу Шаниной. В 2020 году состоялась презентация проекта-постановки «Долгая дорога домой» — о жизни и подвиге героини.

Памятная доска на школе, где училась Роза Шанина Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Владимир Станулевич: На устьянской земле прошло много событий, здесь, например, был написан свод законов царя Федора Иоанновича. Но районный музей гораздо скромнее, чем в соседнем Вельске — почему?

Алексей Хоробров: Устьянский краеведческий музей является муниципальным музеем, Вельский музей — областного подчинения. Но со скромной оценкой нашего музея я не соглашусь. Музей принимает активное участие в проектной деятельности, а также профессионально — на уровне ведущих музеев региона — занимается исследовательской работой, итоги которой воплощаются в книгах, издаваемых музеем. Большая исследовательская работа проведена к 90-летнему юбилею Устьянского района, прошедшему в 2019 году. Сегодня музей — точка притяжения школьников, гостей района, краеведов. В музее проходят и общественные дискуссии, выставки художников, встречи активистов культуры. Так что нашим краеведческим музеем мы можем гордиться!