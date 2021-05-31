Штат Калифорния, США, , 21:03 — REGNUM Американская акриса Эмбер Хёрд не понесёт наказания за лжесвидетельство против своего бывшего мужа, актёра Джонни Деппа. Об этом 31 мая сообщает издание Peopletalk.

По данным издания, актриса «приукрасила» рассказы о домашнем насилии со стороны бывшего мужа. Адвокат Хёрд Элейн Бредехофт прокомментировала эту ситуацию: «Срок давности за лжесвидетельство в Калифорнии составляет три года, и он давно истек. Поэтому любое расследование и обвинение, а тем более приговор со штрафом или тюремным заключением, невозможны».

ИА REGNUM напоминает, что 12 из 14 случаев нападения на Эмбер Хёрд со стороны Джонни Деппа признаны Высоким судом Великобритании. При этом Деппу отказано в пересмотре дела о клевете за избиение бывшей жены.

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