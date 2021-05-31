Анкара, , 20:58 — REGNUM Власти Турции приняли решение о частичном снятии с 1 июня ограничений, введённых ранее из-за ситуации с COVID-19. Об этом сообщил на пресс-конференции президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

В частности, продолжительность комендантского часа в стране будет сокращена на один час. Теперь он будет действовать с 22:00 до 05:00 с понедельника по субботу и весь день в воскресенье. До последнего времени в Турции запрещалось выходить на улицу в течение всего дня по субботам и воскресеньям.

Кроме этого, с 1 июня в стране будет вновь разрешена работа кафе и ресторанов при условии соблюдения всех мер профилактики распространения вируса.

Напомним, ранее сегодня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией с учётом снижения заболеваемости COVID-19 в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция надеется на возобновление авиасообщения с Россией