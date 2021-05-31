Берлин, , 20:58 — REGNUM Политика белорусского президента Александра Лукашенко требует санкционного воздействия со стороны ЕС, потому что она «не соответствует» стандартам европейских стран, сообщила 31 мая журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Мерекль по итогам германо-французского саммита совета министров.

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Отметив, что на встрече с французскими коллегами германские чиновники и политики обсуждали в том числе и Белоруссию, Мерекль сказала:

«Мы, разумеется, самым решительным образом осуждаем то, что Лукашенко делает с гражданским обществом и оппозицией».

Добавив, что в отношении белорусских властей будут применяться санкции, она положительно оценила скорость реакции на ситуацию с самолётом компании Ryanair со стороны Евросовета, проявившего «сплочённость». Меркель также добавила, что реализации мер против Минска не может помешать встреча с Лукашенко президента РФ Владимира Путина.

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