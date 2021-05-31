Неаполь, Италия, , 20:56 — REGNUM Пособия по гражданству в Италии должны быть отменены, написала на своей странице в Twitter в понедельник, 31 мая, лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.

Она напомнила о нескольких недавних случаях, когда в очередной раз выяснялось, что пособия получали те, кто не имел никакого права на льготы (включая даже заключенных тюрем).

«Италии нужны рабочие места, а не предвыборный патернализм», — написала лидер итальянской оппозиции.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Каждый гражданин, чей доход менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье), может получить от государства «разницу».