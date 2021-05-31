Москва, , 20:52 — REGNUM Россия готова дать силовой ответ на угрозы её суверенитету и территориальной целостности, заявил 31 мая в интервью «Российской газете» секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Об этом он сообщил, раскрывая содержание новой редакции Стратегии национальной безопасности России.

Хотя центральным стратегическим направлением провозглашается стремление к доверию и стабильности в международных отношениях, но пресечение недружественных шагов может быть как симметричным, так и асимметричным.

«Вместе с тем в ней отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации», — рассказал Николай Патрушев.

При этом, отвечая на уточняющий вопрос, Патрушев пояснил, что в первую очередь будут применяться экономические санкции, однако в случае необходимости силового воздействия таковое будет оказано.

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