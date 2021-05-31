Лос-Анджелес, США, , 20:44 — REGNUM Дуэйн Джонсон показал поклонникам результат работы в тренажёрном зале, которую он проделал за неделю ради съёмок в кинокомиксе «Чёрный Адам». Фото актёр опубликовал 31 мая на своей странице в Instagram.

Джонсон сообщил, что снимок был сделан во во время «поздней ночной тренировки», добавив, что в ближайшее время ему придётся снимать «чемпионские» сцены, демонстрируя своё тело. Актёр признался, что в рамках подготовки к съёмкам «Чёрного Адама» ему пришлось работать больше, чем в случаях всех других ролей в его кинокарьере.

Стоит отметить, что за 12 часов с момента публикации фото актёра набрало более 2,4 млн лайков.

https://www.instagram.com/p/CPhmcPkroTX/

Ранее Дуэйн Джонсон выложил в сеть две фотографии со съёмок «Чёрного Адама», которые стартовали 12 апреля 2021 года. Премьера картины запланирована на 28 июля 2022-го.

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