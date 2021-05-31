Цзянсу, , 20:44 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин обратился к детям всей страны, искренне поздравив их с наступлением Международного дня защиты детей, который отмечается 1 июня. Об этом 31 мая сообщает Синьхуа, подчеркивая, что лидер страны выступил перед учениками одной из начальных школ в восточной провинции Цзянсу.

В ходе встречи Си Цзиньпин призвал подрастающее поколение граждан страны внимательно изучать историю Компартии Китая, с юных лет слушать и верить партии, связывая с ней будущее страны, и во всем «решительно следовать за ней».

Напомним, что в этом году Китай отмечается столетие КПК; основные торжества в стране начнутся с 1 июля.