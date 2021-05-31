Пекин, , 20:43 — REGNUM На заседании Политбюро ЦК КПК обнародовано, что в Китае получат поддержку семейные пары, собравшиеся завести третьего ребенка. Об этом 31 мая сообщает Синьхуа, обращая внимание, что этот поворот в государственной политике связан с ускорением старения населения, который был выявлен недавней переписью.

Председательствовавший на заседании партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин, выслушав представленные доклады о путях устранения народонаселенческих диспропорций в ходе реализации XIV пятилетнего плана, обратил внимание на необходимость грамотного использования преимуществ страны в области людских ресурсов. Было принято решение о совершенствовании политики в сфере деторождения в целях выравнивание демографического баланса. Отмечена необходимость усилить пропаганду семейных ценностей, дополнив ее коррективами в социально-экономической политике.

Напомним, что с 2013 года в Китае отменены ограничения на рождение второго ребенка; тем самым завершилась эпоха политики «одна семья — один ребенок».