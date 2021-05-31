Рим, , 20:42 — REGNUM Треть граждан Италии в возрасте от 14 до 17 лет пробовали курить или курят постоянно, таковы результаты исследования национального Высшего института здравоохранения, опубликованные в понедельник, 31 мая.

Еще выше «спрос» на электронные сигареты — с ними знакомы 42% граждан этого возраста.

По данным того же исследования, за последний год число курильщиков в Италии выросло более чем на миллион. Поводами, по мнению комментаторов, стали стресс и скука периода карантина.