Пекин, , 20:34 — REGNUM В Китае принята обновленная редакция Закона КНР об авторских правах, который вступает в силу уже с 1 июня 2021 года. Об этом 31 мая сообщает Синьхуа, подчеркивая, что законодательным актом серьезно ужесточается ответственность за нарушение авторских прав.

С 500 тыс. юаней до 5 млн будет увеличен и максимальный размер денежной компенсации за нанесенный ущерб. При отягчающих обстоятельствах нарушение авторских прав будет караться до пятикратного размера суммы ущерба. Кроме того, правила, которые действовали для продукции кинематографа, новой редакцией закона распространены на аудиовизуальные произведения.

Напомним, что спекуляции о «нарушениях Китаем авторских прав» давно уже стали расхожим местом в обвинениях в адрес страны со стороны западных государств, прежде всего США. Новый закон наглядно демонстрирует безосновательность этих претензий.