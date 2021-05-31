Берлин, , 20:34 — REGNUM Диалог с Россией важен для Германии и Франции и он будет продолжен, несмотря на имеющиеся разногласия, сказано в опубликованном 31 мая по итогам заседания совета министров двух европейских стран коммюнике.

«Мы подтверждаем желание продолжать наш диалог с Россией на основе общих принципов ЕС, а также более конкретно обсудить некоторые сферы с общими интересами», — сообщается в совместном заявлении.

Между тем Берлин и Париж упоминают в заявлении о «дестабилизирующих действиях» со стороны Москвы и о «повторных нарушениях международного права», якобы допущенных Россией. Авторы документа отметили, что эти политические нюансы «требуют решительно ответа».

Кроме того, в коммюнике страны выступают в поддержку Минских договорённостей и в пользу решений парижского саммита по Украине (состоялся в декабре 2019 года).

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