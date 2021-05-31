Лондон, , 20:33 — REGNUM Сегодня, 31 мая, портал ESPN сообщил, что защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд не примет участие в грядущем чемпионате Европе в составе сборной Англии.

По данным источника, футболист может быть исключен из окончательной заявки национальной сборной Англии на Евро-2020, если защитники Рис Джеймс («Челси») и Кайл Уокер («Манчестер Сити») успешно пройдут медосмотр.

Также на место защитника «Ливерпуля» в окончательный состав из 26 игроков может попасть защитник «Атлетико» Киран Триппьер.