Монтрёй, Франция, , 20:29 — REGNUM В сеть выложили видео с демонстрацией игрового процесса нового многопользовательского режима Watch Dogs: Legion. Ролик был опубликован 31 мая на YouTube-канале портала IGN.

Находящийся в процессе альфа-тестирования PvE-режим (PvE — игрок против окружения) Legion of the Dead предложит геймерам выживать в условиях зомби-апокалипсиса: игровую версию Лондона наводнят нежить и другие враждебные смертоносные существа.

Авторы ролика длительностью около 22 минут рассказали о механиках Legion of the Dead и задачах, которые будут стоять перед геймерами. Они также сообщили, что его можно будет включить как при одиночной, так и при кооперативной игре, в которой смогут участвовать до четырёх человек.

Напомним, пока Ubisoft не назвала дату релиза этого дополнения. Компания 25 мая 2021 года опубликовала обновлённую дорожную карту доработки Watch Dogs: Legion.

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