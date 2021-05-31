Воскресенский район, Саратовская область, , 20:29 — REGNUM На автодороге Сызрань — Волгоград в Воскресенском районе легковой автомобиль сбил лося. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Саратовской области.

Столкновение произошло утром 31 мая на 245 км трассы.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ с номерами Татарии двигался из Ставропольского края. В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, животное также погибло.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области за выходные дни 22−23 мая зарегистрировали два дорожно-транспортных происшествия с участием диких животных. Обе аварии произошли в Городищенском районе. В ДТП погибли лось и косуля.

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