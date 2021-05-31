Новочеркасск, Ростовская область, , 20:27 — REGNUM В Ростовской области старейший кадетский корпус оказался под угрозой закрытия. Здания учебного заведения в Новочеркасске признаны аварийными. Об этом сообщил общественник Виталий Мирошников.

«Под угрозой закрытия Донской императора Александра III казачий кадетский корпус. Корпус был основан в 1883 году и даже после эмиграции во время революции проходили выпуски. Возрожден группой энтузиастов в 1991 году без денег, без поддержки, а именно на энтузиазме. Сегодня у корпуса проблема. Здания, где он расположен, признаны аварийными. Столовая, спальный корпус, там нельзя находиться, да и основное здание, доставшееся корпусу, тоже уже имеет массу дефектов», — написал активист в социальной сети Facebook.

По мнению выпускников, для учёбы необходимо временно выделить новое здание, чтобы провести ремонт корпуса. Мирошников обратил внимание властей на проблему и рассчитывает на положительный результат.