Рим, , 20:27 — REGNUM Намерение властей Италии за два месяца привить от коронавируса всех граждан в возрасте от 12 до 16 лет (и таким образом сделать все возможное для очной работы школ в новом учебном году) вполне реалистично, заявил в понедельник, 31 мая, глава национальной ассоциации педиатров Паоло Бьяши.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Каждому детскому врачу в среднем за этот период нужно будет вакцинировать около 200 подростков, подсчитали в ассоциации.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 31 мая, в Италии умерли 126 128 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 82 (днем ранее — на 44). Число подтвержденных носителей выросло на 1820 (днем ранее — на 2949). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 217 821 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 233 674 человека — на 4622 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 11 942 769 человек, что составляет 19,83% населения Италии.

Учебный год в школах и вузах Италии в большинстве регионов начался 14 сентября. Был предусмотрен ряд профилактических мер — от пересаживания школьников за одноместные парты до регулярной дезинфекции всех помещений. Предполагалось, что все ученики должны носить маски, по крайней мере — в те моменты, когда они находятся за пределами классов.

В начале ноября «масочный режим» в школах стал тотальным, маски нельзя снимать никому и ни в каком помещении. В части регионов всех школьников, кроме младшеклассников, перевели на дистанционное обучение. В январе-марте 2021 года удаленно занимались почти все учащиеся средней и высшей школы, подавляющее большинство из них смогли вернуться за парты в конце апреля 2021 года.