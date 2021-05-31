Санкт-Петербург, , 20:35 — REGNUM За истекшую неделю в Петербурге количество людей, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, выросло на 11,35% по сравнению с предыдущей майской неделей.

Автомобиль скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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Об этом 31 мая сообщили в Межведомственном городском совете по борьбе с эпидемией, напомнив, что риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией.

Общее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 и пневмониями увеличилось за неделю на 2,1%. В среднем за сутки на прошедшей неделе в стационары Петербурга привозили по 389,6 пациентов с ковидом и подозрением на него. Для сравнения: в августе 2020 года, между первой и второй волнами эпидемии, это число составляло 167.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Санкт-Петербурге в настоящее время развернуты 6142 койки Доля тяжелых больных в стационарах города на прошедшей неделе составляла около 19,9%.

Медомощь пациентам с коронавирусной инфекцией в медицинских организациях города оказывают 13 180 врачей, 12 840 сотрудников среднего медперсонала и 1231 сотрудник младшего медперсонала.

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