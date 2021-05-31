Берлин, , 20:22 — REGNUM Санкции Евросоюза в отношении Белоруссии из-за инцидента с самолётом Ryanair будут носить точечный характер. Об этом 31 мая заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам заседания совета министров Германии и Франции.

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«Мы решительно осуждаем то, что Александр Лукашенко делает с гражданским обществом и оппозицией. Это абсолютно не соответствует нашим стандартам и представлениям», — сказала Меркель, отметив, что санкции против официального Минска в сложившейся ситуации «правильны и необходимы».

Напомним, на днях министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что в Берлине не исключают никаких санкционных мер в отношении Белоруссии, включая возможный запрет на поставки российского газа через территорию республики.

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