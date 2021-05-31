Саратов, , 20:22 — REGNUM В Саратовской области в период с 1 по 10 июня в большинстве районов и Саратове сохранится чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Местами по области сохранится высокая пожароопасность — четвертый класс.

В ночь на 1 июня в регионе ожидается гроза со шквалистым ветром порывами до 15 м/с. Возможна гроза в Саратове.

Днем 1 июня местами по региону также не исключается гроза. Преимущественно это касается Левобережья.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионе Приволжского федерального округа лето начнется с заморозков. Так, заморозки на почве до — 2 °C ожидаются в Удмуртии, Марий Эл, Чувашии и Кировской области. В Оренбургской области прогнозируется гроза в первый летний день.