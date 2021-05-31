Милан, Италия, , 20:18 — REGNUM После трагедии в Альпах, когда обрушение фуникулёра привело к гибели 14 человек, спрос на услуги этого вида транспорта на севере Италии резко снизился, сообщили в понедельник, 31 мая, в национальной профильной бизнес-ассоциации Ломбардии.

Участники рынка говорят о снижении спроса на 60%. Речь не о конкретном курорте, а о регионе в целом.

23 мая в результате обрыва каната в горах на севере Италии с высоты 20 метров упала кабина фуникулера, погибли 14 человек. Основная версия — выход из строя предохранительной тормозной системы канатной дороги.