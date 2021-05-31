Рим, , 20:14 — REGNUM По данным на май 2021 года, за последние 12 месяцев число курильщиков в Италии увеличилось на 1,2 миллиона человек, таковы данные исследования национального Высшего института здравоохранения, опубликованные в понедельник, 31 мая.

Всего в Италии — 11,3 миллиона совершеннолетних курильщиков, причем женщин — больше (5,8 миллиона), чем мужчин (5,5 миллиона). Быстро растет число потребителей электронных сигарет.

Основными причинами роста, по мнению самих «новых курильщиков», являются стресс и скука периода карантина.