Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Во время судебного разбирательства прокуратура штата Аризона выяснила, что технологический гигант Google делает практически невозможным любое укрытие информации о местоположении телефонов. Об этом сообщает Buisness Insider.

Пользователи практически не имеют шансов скрыть свое местоположение, если при них находится телефон, потому что Google собирает данные даже в том случае, когда отключены настройки использования данных о местоположении. Пользователи могут хоть как-то помешать Google отслеживать место проживания и работы только если они будут указывать произвольные данные вместо настоящих адресов, сообщил бывший вице-президент Google Джек Мензел.

Такая информация была раскрыта в ходе рассмотрения дела, которое генеральная прокуратура Аризоны возбудила против Google в 2020 году. Тогда технологического гиганта обвинили в незаконном сборе данных о местоположении.

Отмечается, что в компании отказались давать комментарии по данному вопросу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Google сознательно затрудняет поиск настроек конфиденциальности для пользователей, чтобы они не могли отключить некоторые функции передачи данных на сервера Google. Более того, Google оказывала давление на производителей телефонов, заставляя их скрывать настройки конфиденциальности, поскольку они были популярны среди пользователей.