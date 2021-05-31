Рим, , 20:08 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 31 мая, в Италии умерли 126 128 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 82 (днем ранее — на 44), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 1820 (днем ранее — на 2949).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 217 821 — более 7% населения страны. В настоящее время заражены 233 674 человека — на 4622 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 11 942 769 человек, что составляет 19,83% населения Италии.