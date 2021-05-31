Новосибирск, , 20:04 — REGNUM В Новосибирске утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении исполнительного директора «Опытного завода». Он обвиняется в невыплате заработной платы, сообщает прокуратура региона.

По данным следователей, руководитель предприятия с 1 октября 2016 года по 11 сентября 2018 года при наличии реальной финансовой возможности не выплатил работникам заработную плату (денежные средства направлялись по договорам контрагентам). В результате перед 51 сотрудником организации образовалась задолженность в размере свыше 11,7 млн рублей, уточнили в ведомстве.

На имущество обвиняемого наложен арест. Уголовно дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.