Кемерово, , 19:55 — REGNUM В Кемеровской области в рамках акции «Судебные приставы — детям» был составлен рейтинг самых часто встречающихся и самых редких имён среди должников по алиментам. Об этом сообщает региональное управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП РФ).

«Сотрудниками ведомства было проанализировано количество находящихся в данный момент на исполнении исполнительных производств с разбивкой на имена. Самое популярное имя среди мужчин — неплательщиков в Кузбассе — Александр: 1747 должников, также популярными среди неплательщиков являются имена Сергей (1308), Евгений (1249), Алексей (1174), Андрей (1026), Дмитрий (785). Встречаются среди должников и такие имена как Алмаз, Ангел, Батыр, Джефферсон, Зотей — самые редкие», — уточнили в ФССП РФ.

Женские имена, лидирующие в списке — Наталья (374), Елена (307), Татьяна (317) и Ольга (298). Самые необычные имена, встречающиеся среди должниц, по данным ведомства — Агафья, Земфира, Виолетта, Ефросинья, Ида.