Москва, 4 июня, 2021, 07:55 — ИА Регнум. Николая Ивановича Яневича (1919−1957) призвали в армию в 1939 году. Он воевал с 41-го с коротким перерывом на учебу в Рязанском военном пулеметно-минометном училище и пребывание в госпиталях (был ранен 7 раз). Награжден орденом Красной Звезды за успешное отражение контратак противника и последующий прорыв его обороны со взятием высоты.

Николай Иванович Яневич

К январю 1945 года в звании лейтенанта командовал стрелковым взводом 248-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии в 52-й армии.

В ожесточенном бою за населенный пункт Штейне на подступах к Одеру Яневич после гибели командира принял командование ротой и первым форсировал реку, умело расположив свои силы на ее правом берегу.

В течение двух суток с 24 по 25 января защитники плацдарма под командованием Николая Ивановича отбили 13 атак неприятеля и удержали захваченный рубеж до подхода основных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года лейтенанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 6513).

После войны некоторое время продолжал службу в армии. В мае 1946 года в звании старшего лейтенанта Яневич был уволен в запас по болезни. Жил в родном селе Шатрище (Житомирская область). Работал на железнодорожной станции Коростень.