Берлин, , 19:46 — REGNUM События в Белоруссии не имеют отношения к деятельности «нормандского формата», сообщила 31 мая журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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По завершении заседания совета министров Германии и Франции, Меркель сказала:

«На мой взгляд, «№нормандский формат» не зависит от того, что происходит в Белоруссии».

Напомним, на фоне событий с задержанием в аэропорту Минска основателя ТГ-Канала Романа Протасевича постпред Украины в Контактной группе Леонид Кравчук заявил, что нужно сменить площадку переговоров по Минским соглашениями.

По его словам, в Минск теперь «не попасть», а «самопровозглашённый» белорусский президент Александр Лукашенко — «диктатор». В Москве ему ответили, что «не стоит путать сюжеты» и не следует искать поводов увильнуть от соблюдения договорённостей.

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