Владимир Станулевич, 31 мая 2021, 20:03 — REGNUM Продолжается сотрудничество Архангельской области и ученых Института археологии РАН. В мае 2021 года они провели археологическую разведку участка дома Бажениных в деревне Вавчуга Холмогорского района Архангельской области. Верфь купцов Бажениных в Вавчуге считается колыбелью русского торгового флота. В Вавчуге гостил Петр Первый, с конца XVII века здесь было построено около 120 торговых судов.
В 2017 году дом был осмотрен архангельскими общественниками, фондом сохранения исторического наследия «Император» в адрес тогдашнего архангельского губернатора Игоря Орлова было направлено письмо о необходимости реставрации дома, являющегося памятником истории и культуры.
Трехлетний поиск правительством Архангельской области инвестора на реставрацию дома Бажениных закончился обращением на тот момент губернатора Игоря Орлова к генеральному директору Объединенной судостроительной компании Алексею Рахманову и выделением корпорацией 20 млн рублей. Реставрация по закону должна сопровождаться археологическим исследованием территории памятника.
К сожалению, контракт с археологами не включает ни раскопок остатков верфей Бажениных, ни их пильной мельницы на истоке реки Вавчуга из озера в Северную Двину. Исследование этих объектов сыграло бы большую роль в восстановлении ранней истории русского флота и имеет федеральное значение. Архангельские общественники готовы обратиться к руководству ОСК с просьбой помочь в исследованиях.
Широкое сотрудничество с Институтом археологии РАН на важнейших памятниках прошлого города Архангельска и области началось в 2018 году с раскопок на месте захоронения преподобного Антония Сийского в Антониево-Сийском Свято-Троицком монастыре в связи с его реставрацией. Археологов и георадарщиков на исследование мест деревянной крепости Архангельска, Михайло-Архангельского и Антониево-Сийского монастырей, захоронений святых Русского Севера с начала 2000-х годов с помощью известного российского благотворителя Владимира Крупчака приглашали Архангельская митрополия, фонд «Император» и Архангельское отделение ИППО. Вопрос финансирования, который решил В. Крупчак, стал в археологии ключевым, так как бюджетного финансирования практически нет, а государственные расценки на эти работы достаточно высоки.
Продолжаются крупнейшие в истории Архангельска раскопки на месте реставрации кинотеатра «Эдисон» («Север») площадью более 500 квадратных метров. С их ходом ознакомился глава города Архангельска Дмитрий Морев. По словам участника исследований, специалиста Института археологии РАН Алексея Беличенко, ученые достигли слоя XVII века. В раскопе обнаружены остатки деревянных конструкций из сосновых и дубовых бревен, огромная бочка диаметром почти 2 метра с насосом, множество обломков керамики и кремня — на этом месте с XVI по XVIII век находилась Стрелецкая слобода. По правилам после исследований раскоп должен быть законсервирован, проще говоря, зарыт. Дмитрий Морев высказал пожелание сохранить часть раскопа для знакомства жителей и гостей Архангельска с прошлым города. Правда, тогда потребуется несколько изменить проект реставрации кинотеатра «Эдисон», но это того стоит — туристическая привлекательность музея «Художественная культура Русского Севера», которому принадлежит здание, значительно вырастет.