Владимир Станулевич, 31 мая 2021, 20:03 — REGNUM Продолжается сотрудничество Архангельской области и ученых Института археологии РАН. В мае 2021 года они провели археологическую разведку участка дома Бажениных в деревне Вавчуга Холмогорского района Архангельской области. Верфь купцов Бажениных в Вавчуге считается колыбелью русского торгового флота. В Вавчуге гостил Петр Первый, с конца XVII века здесь было построено около 120 торговых судов.

Дом купцов Бажениных, основателей колыбели русского торгового флота, в Вавчуге (Архангельская область)
Дом купцов Бажениных, основателей колыбели русского торгового флота, в Вавчуге (Архангельская область)
© Пресс-служба Института археологии РАН

В 2017 году дом был осмотрен архангельскими общественниками, фондом сохранения исторического наследия «Император» в адрес тогдашнего архангельского губернатора Игоря Орлова было направлено письмо о необходимости реставрации дома, являющегося памятником истории и культуры.

Фундамент и цоколь подвала дома Бажениных
Фундамент и цоколь подвала дома Бажениных
© Пресс-служба Института археологии РАН
Фундамент и цоколь подвала дома Бажениных.
Фундамент и цоколь подвала дома Бажениных.
© Пресс-служба Института археологии РАН

Трехлетний поиск правительством Архангельской области инвестора на реставрацию дома Бажениных закончился обращением на тот момент губернатора Игоря Орлова к генеральному директору Объединенной судостроительной компании Алексею Рахманову и выделением корпорацией 20 млн рублей. Реставрация по закону должна сопровождаться археологическим исследованием территории памятника.

«В мае 2021 года Поморским отрядом Северной экспедиции ИА РАН была выполнена полевая часть археологической разведки в деревне Вавчуга (Холмогорский район Архангельской области) на участке, где расположен памятник архитектуры регионального значения «Дом Бажениных». Исследования проводились с целью определения наличия или отсутствия объекта археологического наследия и определения характеристик культурного слоя в случае его выявления. Также был осмотрен фундамента дома, для оценки состояния с целью подбора проектных решений для реставрации.
Было заложено шесть археологических шурфов. Три шурфа были заложены с южной стороны дома. Два шурфа — внутри дома. Один шурф в южной части исследуемого участка в месте обнаружения остатков строения (предположительно подвала). Нужно отметить, что прифундаментные шурфы носят не только характер исследования основания строения, но и помогают оценить взаимосвязь культурных напластований относительно постройки. Таким образом, был выявлен культурный слой, который является слоем строительства и бытования «Дома Бажениных». Сам дом имеет в основании каменные столбы, которые уложены из разноразмерных белых камней в два ряда на известковом растворе. Под камнями выявлены сильно истлевшие деревянные «столбы-сваи». В шурфе, разбитом в месте предполагаемого подвала, выявлено два ряда камней, которые, предположительно, являлись цоколем постройки. Эти камни лежат на фундаменте из булыжников среднего размера на известковом растворе.
В культурном слое во всех шурфах выявлены фрагменты керамической посуды, предметы чёрного металла. Культурный слой залегает под слоем дёрна. Мощность культурного слоя, выявленного в шурфах, от 20 до 40 см».
Юрий Хмелисский, специалист Северной экспедиции Института археологии РАН
Огромная бочка XIX века с насосом, найденная археологами
Огромная бочка XIX века с насосом, найденная археологами
© Пресс-служба Института археологии РАН
Деревянные конструкции — сваи, срубы XVII-XIX веков
Деревянные конструкции — сваи, срубы XVII-XIX веков
© Пресс-служба Института археологии РАН

К сожалению, контракт с археологами не включает ни раскопок остатков верфей Бажениных, ни их пильной мельницы на истоке реки Вавчуга из озера в Северную Двину. Исследование этих объектов сыграло бы большую роль в восстановлении ранней истории русского флота и имеет федеральное значение. Архангельские общественники готовы обратиться к руководству ОСК с просьбой помочь в исследованиях.

Лапоть, найденный в раскопе
Лапоть, найденный в раскопе
© Пресс-служба Института археологии РАН
Литейные формочки из белого камня
Литейные формочки из белого камня
© Пресс-служба Института археологии РАН
Костяной гребень, бусина, проколка и фрагмент кости для изготовления пуговиц
Костяной гребень, бусина, проколка и фрагмент кости для изготовления пуговиц
© Пресс-служба Института археологии РАН

Широкое сотрудничество с Институтом археологии РАН на важнейших памятниках прошлого города Архангельска и области началось в 2018 году с раскопок на месте захоронения преподобного Антония Сийского в Антониево-Сийском Свято-Троицком монастыре в связи с его реставрацией. Археологов и георадарщиков на исследование мест деревянной крепости Архангельска, Михайло-Архангельского и Антониево-Сийского монастырей, захоронений святых Русского Севера с начала 2000-х годов с помощью известного российского благотворителя Владимира Крупчака приглашали Архангельская митрополия, фонд «Император» и Архангельское отделение ИППО. Вопрос финансирования, который решил В. Крупчак, стал в археологии ключевым, так как бюджетного финансирования практически нет, а государственные расценки на эти работы достаточно высоки.

Глава Архангельска Дмитрий Морев осматривает раскопки, ведущиеся специалистами Института археологии РАН на месте кинотеатра «Эдисон» («Север») в Архангельске
Глава Архангельска Дмитрий Морев осматривает раскопки, ведущиеся специалистами Института археологии РАН на месте кинотеатра «Эдисон» («Север») в Архангельске
© Пресс-служба Института археологии РАН

Продолжаются крупнейшие в истории Архангельска раскопки на месте реставрации кинотеатра «Эдисон» («Север») площадью более 500 квадратных метров. С их ходом ознакомился глава города Архангельска Дмитрий Морев. По словам участника исследований, специалиста Института археологии РАН Алексея Беличенко, ученые достигли слоя XVII века. В раскопе обнаружены остатки деревянных конструкций из сосновых и дубовых бревен, огромная бочка диаметром почти 2 метра с насосом, множество обломков керамики и кремня — на этом месте с XVI по XVIII век находилась Стрелецкая слобода. По правилам после исследований раскоп должен быть законсервирован, проще говоря, зарыт. Дмитрий Морев высказал пожелание сохранить часть раскопа для знакомства жителей и гостей Архангельска с прошлым города. Правда, тогда потребуется несколько изменить проект реставрации кинотеатра «Эдисон», но это того стоит — туристическая привлекательность музея «Художественная культура Русского Севера», которому принадлежит здание, значительно вырастет.