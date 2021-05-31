Великий Новгород, , 19:48 — REGNUM За последнюю неделю в Новгородской области выявлен 251 случай заболевания COVID-19. Рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 4,5%. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила на заседание регионального оперштаба врио руководителя Роспотребнадзора по Новгородской области Марина Бугаёва.

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«Специалисты отмечают увеличение количества заболевших в Великом Новгороде, Боровичском, Новгородском, Демянском, Мошенском, Солецком, Хвойнинском районах», — отметили в пресс-центре правительства Новгородской области.

По данным министра здравоохранения Новгородской области Резеды Ломовцевой, на стационарном лечении с ковидом в регионе находится 421 человек, амбулаторное лечение получают 512 человек. В резерве — 20,9% коечного фонда.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин обратил внимание на массовые нарушения установленного эпидемического режима. «Простейшие правила, которые сейчас установлены, не соблюдаются достаточно большим количеством людей», — сказал губернатор. В частности, в ходе проведенных рейдов на автобусных маршрутах выявлено до 40 процентов пассажиров, которые не используют маски.

Губернатор заявил о необходимости продолжения рейдов и разъяснительной работы по соблюдению масочного режима и мерах ответственности за нарушение правил. «Нужно продолжать эту работу, потому что, по информации Роспотребнадзора, количество пенсионеров, которые заболевают COVID-19, не снижается», — добавил Никитин.

На оперштабе стало известно, что все действующие ограничения в Новгородской области пока будут сохранены. Добавим, за последние сутки в регионе выявлены 34 новых случая заражения, скончались от ковида два человека, 37 человек выздоровели.