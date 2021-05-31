Анкара, , 19:36 — REGNUM Турция рассчитывает на скорое возобновление авиасообщения с Россией с учётом снижения заболеваемости COVID-19 в стране. Об этом заявил 31 мая министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

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«Россия сообщила нам, что решение по авиасообщению не было политическим, а было связано исключительно с коронавирусом», — приводит его слова телеканал TRT Haber.

Чавушоглу отметил, что прирост инфицированных в Турции снизился, и в связи с этим выразил надежду, что авиаперелёты будут возобновлены.

Напомним, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией на период с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в этих странах.