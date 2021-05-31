Москва, , 19:23 — REGNUM Законопроект, позволяющий наказывать неплательщиков алиментов даже при частичных минимальных выплатах, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Предлагается внести изменения в КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Сейчас сложилась неоднородная судебная практика, когда в одних случаях суды придерживаются правовой позиции, согласно которой нормы статьи КоАП предполагают полную неуплату присужденных к взысканию алиментов в течение двух и более месяцев, а при частичной выплате алиментов состав административного правонарушения в действиях должников отсутствует.

По состоянию на 1 января 2020 г. остаток неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментных платежей составлял 806,4 тыс. производств, на 1 октября 2020 г. — 797,7 тыс. производств, приводят данные в правительстве.