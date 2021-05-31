Тюмень, , 19:22 — REGNUM Югре и Ямалу планируется выделить дополнительно 22,5 млрд рублей в рамках программы «Сотрудничество». Губернатор Тюменской области Александр Моор внёс в региональный парламент законопроект в целях уточнения параметров областного бюджета на 2021 год.

Дополнительные финансы будут направлены на строительство площади у надымского аэропорта, на субсидии на возмещение аренды самолётов, летающих между Тюменью и Ямалом. На строительство и ремонт дороги Сургут — Салехардом будет направлено 4,1 млрд рублей, на строительство и реконструкцию 28 социальных объектов на территории Ямала — 7,8 млрд рублей, на социальные выплаты на приобретение жилья для жителей Ямала, выезжающих в Тюменскую область — 1,5 млрд рублей.

На долгострои Югры — на возведение больницы в Нижневартовске направят 7,1 млрд рублей, и на больницу в посёлке Горноправдинске 289,8 млн рублей.

Напомним, финансируется программа «Сотрудничество» ХМАО и ЯНАО, которые перечисляют в бюджет Тюменской области налог на добычу полезных ископаемых и 29,5% налога на прибыль организаций. Из копилки финансируются совместные проекты, такие как строительство межрегиональных дорог, субсидирование пассажирских и авиаперевозок перевозок и другие межрегиональные проекты.

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