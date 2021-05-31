31 мая 2021 | Время чтения 3 мин

Что до простого белоруса (есть такое усреднение — позволю его себе), то три года подряд я ездил в Минск и другие тамошние города и видел там желание — не слияния, нет — но внятного определения. Впрочем, видел я там и иное — когда русофобию заталкивали и проталкивали в глотки, чтобы затем использовать для будущих диверсий. И замечу, делали это не только пресловутые белорусские оппозиционеры. К чему это всё приводит — я уже видел. На Украине, к примеру. Банально… и тем печальнее.

Платон Беседин, , 19:42 — REGNUM Одной из первых моих статей в ИА REGNUM был текст «Одинокая Россия». О том, что у нашей страны почти не осталось союзников. Или вообще не осталось. Уж сами решайте. И не только международное сообщество в том виновато.

Канатоходец Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Но есть те, кто на статус наших партнёров (не в ироническом смысле) вполне себе претендует. На регулярной основе. Один из кандидатов, неизменно, Белоруссия. И к тому, безусловно, есть все предпосылки. Впрочем, и противоборства хватает.

Берём последние новости — смотрим их под микроскопом смыслов. Посадка самолёта в Минске, арест Протасевича и его подруги. У последней, на секундочку, российское гражданство. И с тем, вытаскивать или бросать её, — мы ещё, похоже, до конца так и не определились. А меж тем в российских социальных сетях, по ощущениям, весьма порадовались решительным действиям Лукашенко. Зато международное сообщество окончательно отправило Белоруссию в black-list. И полёты над ней запретили — да и вообще жизнь до черноты загустили. И на российских ток-шоу тут же принялись рассуждать, что Белоруссии исключительно в одну сторону двигаться — ясное дело, к РФ.

Но следом идёт другая новость: гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец заявил, что рейсы в Крым пока выполнять не планируется. Причина тому — нет «политического признания» воссоединения региона (полуострова) с Россией. Со стороны кого нет, простите? Со стороны того самого пресловутого международного сообщества? Так оно и Белоруссию не особо признаёт. И Лукашенко тоже. Ну и? Так почему бы не сделать ход конём — и не отправить белорусские самолёты в Крым? Казалось бы, что терять?

Черное мре вид из космоса The SeaWiFS Project

Но терять, по мнению белорусских властей, есть что. Всегда есть. И весьма трагикомично, на самом деле, когда российские граждане — от так называемых обывателей до так называемых экспертов — начинают вещать, что Белоруссия вот-вот сольётся с Россией в экстазе, и нарисуется на карте нечто вроде единого государства. Да и вообще уже сейчас Минск — таких мнений, к счастью, куда меньше — полностью выполняет директивы из Москвы.

Однако в реальности всё совсем иначе. И, пожалуй, нет власти в мире, которая бы в большей степени игралась бы с Москвой в свой/чужой. Уж столько написано было, и сказано тоже, о партнёрстве, о воссоединении и многих подобных вещах, но реальность остаётся прежней: Россия и Белоруссия идут обособленно, лишь подчас пересекаясь друг с другом. Вот только пересечения эти с большей пользой реализует для себя Минск. И зависимость его от России колоссальна. Одних только белорусских креветок в Москве сколько?

Так что мешает быть вместе (пусть данное понятие в политике располагается в особых категориях)? Отсутствие решимости? Страх бунта внутри страны? Нет, конечно. Просто умный телёнок, как известно, у двух мамок сосёт. И белорусская власть хочет максимальных для себя дивидендов. Очень часто она играет не в независимость, нет (тут как раз всё логично), а в какое-то странное «быкование» (использую уличный термин). Вроде заявления Лукашенко о Великой Отечественной: мол, не наша эта война. А потом случается нечто плохое, напряжённое для Белоруссии — и, упрощая, звучит «Россия, помоги!».

Теленок Цитата из мф Корова. реж Александр Петров. 1989. СССР

Вот только сколько можно-то? И не пора ли наконец-то определяться? Белорусскому руководству, прежде всего. Ясно, что другого не будет. А то, что появится, может быть для России уж совсем неприятным. Но вот с нынешним — тоже ведь нянчиться долго нельзя. Никакого молока тут не хватит.

А что до простого белоруса (есть такое усреднение — позволю его себе), то три года подряд я ездил в Минск и другие тамошние города и видел там желание — не слияния, нет — но внятного определения. Впрочем, видел я там и иное — когда русофобию заталкивали и проталкивали в глотки, чтобы затем использовать для будущих диверсий. И замечу, делали это не только пресловутые белорусские оппозиционеры.

К чему это всё приводит — я уже видел. На Украине, к примеру. Банально… и тем печальнее.