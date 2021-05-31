Вашингтон, 31 мая, 2021, 19:26 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл удивительный снимок спиральной галактики с обозначением NGC691. Об этом сообщается на официальном сайте управления в разделе «Изображение недели».

NASA/ESA Hubble Space Telescope NGC 691

Названная галактика находится в созвездии Овна на удалении приблизительно 120 млн световых лет от планеты Земля. NGC691 была открыта в 1786 году британским астрономом немецкого происхождения Уильямом Гершелем.

Отмечается, что NGC 691 находится в составе одноимённой группы галактик, содержащей ещё десять участников. Такого рода спиральные галактики широко распространены во Вселенной. Они представляют собой плоский диск с колоссальным скоплением звезд, количество которых иногда достигает сотни миллиардов.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что американские ученые используя данные, полученные от космического телескопа Хаббл, пытаются точно установить возраст звезды HD 140 283 (Мафусаил), который по их расчетам равен 16 млрд лет, в то время как возраст самой Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет с момента Большого Взрыва.