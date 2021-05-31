Подгорица, , 19:09 — REGNUM В больницах Черногории проходят лечение 100 пациентов с COVID-19. Это на восемь больше, чем в предыдущий день и составляет 12 процентов от общего числа активных случаев коронавируса в стране, сообщает минздрав Черногории.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Ранее Клинический центр Черногории сообщил, что в этом медицинском учреждении находятся 35 пациентов, 14 из которых в тяжелом состоянии.

По последним данным института общественного здравоохранения, на данный момент в Черногории зарегистрировано 832 активных случая коронавируса.