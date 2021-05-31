Бразилиа, , 19:08 — REGNUM Предстоящий Кубок Америк-2021 официально перенесен из Аргентины в Бразилию. Об этом 31 мая сообщила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) в своем Twitter-аккаунте. Аргентина лишена права проведения турнира «в связи с нынешними обстоятельствами».

Ранее испанская газета Mundo Deportivo сообщала, что Аргентина может быть лишена права проведения турнира из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Кубке Америки примет участие десять национальных сборных, разбитых на две группы. В северной группе между собой сыграют Бразилия, Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор, в южной группе — Аргентина, Чили, Уругвай, Парагвай и Боливия.

Первый матч турнира начнется 15 июня в 02:00 по московскому времени. Между собой сыграют сборные Бразилии и Венесуэлы.