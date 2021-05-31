31 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили новость о том, что на Украине в положительном свете выпускается биография военного преступника, гауптмана шуцманшафта, штурмбанфюрера СС Евгена Побигущего.

Мирослава Романенко, , 19:42 — REGNUM Глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил, что на Украине выпускается биография «полковника украинской национальной армии», а на самом деле военного преступника, гауптмана шуцманшафта, штурмбанфюрера СС Евгена Побигущего». Об этом Долинский написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Воспоминание Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новость обсудили в социальной сети Facebook в комментариях к записи Долинского. Практически все комментирующие осудили героизацию нацизма на Украине и молчаливое согласие украинской власти.

«А это не пропаганда нацизма?» — спросил Vadim R.

«И ведь на это кураторы сегодняшние Украины благостно смотрят, а завтра эти вилы в них воткнутся от безнаказанности», — написала Наталья Н.

«Пишется новая история Украины, и подрастающее поколение уже почти уверено, что полицаи и СС — положительные герои и несли мир, развитие и радость Украине, несли освобождение от «коммуняк», которые «задолбали загнобленый» народ Украины индустриализацией, Днепрогэсами всякими, да космосом и социализмом со сплошными концлагерями…» — пишет Сергей Г.

«Как жаль, что фашизм возрождается в Украине, в стране, которая первая приняла кровавые подарки от фашизма, которую война пропахала насквозь, изрыла, окровавила, как ливнем насквозь, убиенными, растерзанными удобрила, стонами и криками истерзанных… сотряслась. Как жаль, что память о наших людях, перенесших всё это, оказалась так коротка», — отметила Татьяна Т.

Евген Побегущий (тот, что вскидывает руку) на параде рекрутов в дивизию СС «Галичина» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) во Львове. 18 июля 1943

«Достижения Майдана. Поздравляю всех, кто скакал, носил продукты и просто поддерживал… За что боролись, то и получили», — добавил Andrei S.

«У рагулей настоящих героев мало, по этой причине делают героев из предателей», — отметила Александр Б.

«Это будет коричневая чума 21 века. Ее пестуют и воспитывают. В Германии 6 лет хватило внушить нации, что они сверхчеловеки. Здесь придется затратить времени больше, но настанет день, когда цель будет достигнута, они всегда играют вдолгую, и на кого эта сила выращивается и куда будет потом направлена, уже понятно», — написала Алла М.

«Шума и вони от их сторонников много, а как спрашиваешь, а сколько городов от немецких захватчиков освободили в Одесской области, так сразу начинают нести всякую ахинею», — пишет Виктор О.

Памятник Степану Бандере на Украине (сс) Mykola Vasylechko

«В Украине нет фашизма? Процветает махровый!!!» — отметил Андрей Г.

«А его ещё «зеленая власть» не представила к награждению посмертно? Думаю, что ко Дню независимости могут вполне быть подобные сюрпризы…» — подытожил Oleg P.

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