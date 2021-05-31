Нашвилл, США, , 20:06 — REGNUM Магазин головных уборов в Нашвилле, штат Теннесси, стал причиной протестов после того, как предложил продавать анти-вакцинационные желтые звезды наподобие тех, что пришивали евреям в нацистской Германии. Об этом 31 мая сообщает Newsweek.

Магазин Hatwrks сообщил в посте в Instagram, который уже удален, что продает звезды за $5.

Идею раскритиковали пользователи соцсети, а около магазина прошли протесты, участники которых держали баннер «В Нашвилле нет нацистов».

Раввин города сказал, что такая звезда является оскорблением евреев, которые погибли от рук нацистов.

Позже владельцы магазина извинились за свою идею и за «бесчувствие». В новом посте в Instagram они сказали, что «не намеревались принизить значение звезды Давила или проявить неуважение к тому, что случилось с миллионами людей».